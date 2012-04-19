ДЗ відібрала Morgan Stanley для випуску єврооблігацій на 225 млн дол

Донецька залізниця (ДЗ) відібрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для організації випуску єврооблігацій на 225 млн доларів. Про це сказано в повідомленні, опублікованому на офіційному інтернет-порталі «Державні закупівлі». Згідно з повідомленням, дата акцепту конкурсної пропозиції - 15 березня, дата підписання договору - 13 квітня, вартість договору - 134,98 млн дол. Довідка УНІАН. Донецька залізниця є складовою частиною Державної адміністрації залізничного транспорту України. Донецька магістраль пролягає територією Донецької, Луганської, частково Запорізької, Дніпропетровської та Харківської областей. Експлуатаційна довжина магістралі складає 2,813 тис. км (близько 13% загальної довжини залізниць України).

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