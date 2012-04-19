Сайт інтернет-магазину Rozetka.ua відновив роботу в обмеженому режимі

Сайт інтернет-магазину Rozetka.ua частково відновив роботу, проте зараз він працює в обмеженому режимі.

Про це йдеться в повідомленні, розміщеному на головній сторінці сайту rozetka.com.ua.

Зокрема, в повідомленні сказано: «У зв'язку з технічним збоєм сайт працює в обмеженому режимі в Дата-Центрі Німеччини. Обробка оформлених замовлень може зайняти більше часу. Приносимо вибачення за тимчасові незручності».

При цьому на жодну внутрішню сторінку на сайті зайти неможливо - з'являється повідомлення: "Сервер тимчасово недоступний з технічних причин. Будь ласка, зайдіть пізніше."

Як повідомлялося, сьогодні робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку із спробами податкової інспекції вилучити у провайдера - хостингової компанії Mirohost - сервери інтернет-магазину.

ТОВ «Розетка.уа» обвинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн.

О 17:00 у Податковій адміністрації м. Києва почалася прес-конференція щодо ситуації навколо інтернет-магазину.