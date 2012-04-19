«Укртелеком» у 2012 році планує збиток на рівні 266,1 млн грн

Згідно з фінансовим планом компанії "Укртелеком" на 2012 рік, збиток планується на рівні 266,1 млн грн.

Про це повідомляється в звіті компанії за 2011 рік, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

У компанії пов'язують прогнозний збиток, зокрема, з утриманням філії спеціалізованого електрозв'язку, відповідно до умов договору купівлі-продажу акцій «Укртелекому», протягом трьох років з моменту продажу. Крім того, «Укртелеком» несе збитки від надання послуг телеграфного зв'язку і дротового мовлення. Надання цих послуг, йдеться в звіті, не є обов'язковим на законодавчому рівні, тому «для поліпшення фінансового результату передбачається проведення роботи з отримання компенсації з бюджету за умови подальшого надання компанією цих послуг, або повне припинення їх надання, в разі недосягнення домовленості щодо їх компенсації».

Загальний обсяг доходів у 2012 році передбачений в обсязі 7 909 млн грн, у тому числі від послуг зв'язку - 7 456,6 млн грн, від реалізації інших товарів, робіт, послуг - 118,1 млн грн, обсяг інших операційних, фінансових та інших доходів - 334,3 млн грн.

Як наголошують у звіті, план доходів від наданих послуг фіксованого зв'язку на 2012 рік сформовано в діючих тарифах на загальнодоступні телекомунікаційні послуги і прогнозної динаміки трафіку, тому не врахований можливий додатковий приріст доходів від зміни тарифів, оскільки на даний час ведуться переговори з галузевим регулятором про підвищення тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги в 2012 році.

У звіті також повідомляється, що відповідно до рішення зборів акціонерів ВАТ «Укртелеком», відокремлений для подальшого продажу напрямок бізнесу, пов'язаний з експлуатацією та продажем послуг мобільного зв'язку - засновано ТОВ «Трімоб». У 2012 році фінансовим планом не передбачені доходи від продажу ТОВ «Трімоб».

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Капітальні інвестиції "Укртелекому" в 2011 році склали 1 млрд грн

Капітальні інвестиції "Укртелекому" в 2011 році склали майже 1,07 млрд грн.

Про це повідомляється в звіті компанії за 2011 рік, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

При цьому обсяг капітальних інвестицій за рахунок товарного кредиту і фінансового лізингу в 2011 році склав більше 402 млн грн, за рахунок власних коштів - понад 664 млн грн.

Згідно з фінансовим планом компанії на 2012 рік, планований обсяг інвестиційної програми складе 888,5 млн грн, у тому числі 786 млн грн - платежі за інвестиційною програмою, розпочатою в минулих роках, і 102,5 млн грн - нові контракти для завершення перехідних об'єктів.

Довідка УНІАН. Компанія «Укртелеком» - найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,7 млн абонентів), компанія також надає послуги доступу в Інтернет і мобільного зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) - 92,79%. Чистий збиток «Укртелекому» за 2011 рік склав майже 136,6 млн грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) в 2011 році склав 8 039,6 млн грн. Кількість співробітників компанії - 63,5 тис. осіб.