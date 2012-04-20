Реконструкцію Луцького залізничного вокзалу планують завершити восени

Роботи з реконструкції Луцького залізничного вокзалу планують завершити на початку жовтня.

Як повідомили УНІАН у відділі інформаційної роботи міськради, про це йшлося вчора, 19 квітня, під час зустрічі начальника державного територіально-галузевого об`єднання «Львівська залізниця» Богдана Піха з міським головою Луцька Миколою Романюком і головою облдержадміністрації Борисом Климчуком.

Як наголошується у повідомленні, метою візиту стало ознайомлення з процесом реконструкції Луцького залізничного вокзалу. В даний час з 16 млн. грн, які «Львівська залізниця» передбачила на об`єкт, вже освоєно 6 млн. грн. Крім того, з міського і обласного бюджетів передбачено 4 млн. грн на впорядкування Привокзальної площі.

За словами Б.Піха, пропускна спроможність вокзалу збільшиться у декілька разів. «На Волині система залізничних перевезень майже не зміниться, щоправда, тепер потяги, які не будуть здатні обслуговувати достатню кількість пасажирів, зніматимуть через їх нерентабельність. Об`єкт планується завершити на початку жовтня, а саме приміщення вокзалу має бути здане ще влітку», - сказав він.

Проект впорядкування території біля вокзалу ще перебуває на стадії узгодження. Роботи з впорядкування Привокзальної площі почнуться наступного тижня.