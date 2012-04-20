Залізниці України у І кварталі скоротили транзитні вантажоперевезення на 17%

Залізниці України у січні-березні 2012 року скоротили транзитні вантажоперевезення на 17,4% у порівнянні з аналогічним періодом 2011 року - до 2,548 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), транзит становить близько 11% вантажів у загальній структурі залізничних вантажоперевезень.

У січні-березні 2012 року в порівнянні з першим кварталом 2011 року знизився транзит нафти і нафтопродуктів - на 23,3%, хімічних і мінеральних добрив - на 43,1%, руди залізної і марганцевої - на 18,4%, хімікатів - на 31,4%.

В «Укрзалізниці» відзначають, що зменшення обсягів перевезень сирої нафти зумовлене, зокрема, припиненням перевезень венесуельської нафти і зменшенням перевезень з ВАТ «Тенгизшевройл» (Казахстан) через обмеження відвантаження на нафтотерміналі в порту Феодосії у зв’язку з несприятливими погодними умовами.

Зменшення обсягів перевезень російського мазуту відбулося, зокрема, із ЗАТ «Юкос-Транссервіс» через переорієнтацію на термінали в портах Усть-Луга і Новоросійська. «Російський мазут надходить у порти України лише за залишковим принципом», - відзначають в «Укрзалізниці».

Зниження транзиту всіх видів добрив, окрім азотних, відбулося головним чином через неузгодженість цін між покупцями і продавцями, внаслідок чого на складах виробників утворився профіцит продукції.

«У разі узгодження цін перевезення частково відновляться», - вважають у залізничному відомстві.

Зниження перевезень російського залізняку спричинене, зокрема, припиненням перевезень з Михайлівського ГЗК до Китаю і скороченням перевезень до Словаччини та Польщі через несприятливу кон'юнктуру світового ринку.

«Вказане зменшення перевезень руди є прогнозованим», - повідомляє «Укрзалізниця».

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяги перевезення вантажів на 2,3% у порівнянні з січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправка вантажів скоротилася на 1,6%.