Придніпровська залізниця у 2011 році скоротила чистий прибуток на 21%

Придніпровська залізниця (ПЗ) за підсумками 2011 року одержала 83,5 млн. грн проти 106,133 млн. грн чистого прибутку за підсумками 2010 року.

Про це УНІАН повідомив начальник ПЗ Олександр Момот.

«Основний дохід нам приносять вантажні перевезення, обсяги яких минулого року зросли у порівнянні з 2010 роком на 5,7%. Іншими словами, «годують» нас вантажні перевезення, а імідж створюють пасажирські. На жаль, останні, як і раніше, залишаються збитковими, з негативною рентабельністю – на 1 грн витрат ми одержуємо 60 коп доходу. Рентабельними є тільки міжнародні пасажирські потяги», - наголосив О.Момот.

За його словами, 1-й квартал 2012 року Придніпровська залізниця також закінчила з чистим прибутком - 1,2 млн. грн (сума попередня).

«Отримання прибутку за 1-й квартал - це дуже добре. Перший квартал завжди збитковий через спад вантажних і пасажирських перевезень. Водночас ми «стиснули» витрати, заощадили електроенергію, газ, тепло. Це дозволило нам бути прибутковими», - уточнив О.Момот.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна дорожня мережа ПЗ перевищує 3200 км, що становить майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки понад 85% залізорудної сировини, більш як половину прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

Чистий прибуток ПЗ за підсумками 2010 р. становив 106,133 млн. грн.

Придніпровська залізниця у 2011 році збільшила перевезення вантажів на 5,7% у порівнянні з 2010 роком - до 116,697 млн. тонн, обсяги пасажирських перевезень зросли на 1,8% - до 9,842 млн. чоловік.