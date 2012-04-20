Кабмін розширює перелік автодоріг державного значення

Кабінет міністрів України розширив з 1 січня 2013 року перелік автодоріг державного значення, внаслідок чого їх довжина збільшується в 2,4 разу — до 51,7 тис. км.

Як повідомляє УНІАН прес-служба Міністерства інфраструктури України, відповідну постанову № 301 уряду «Про затвердження переліку автомобільних доріг загального користування державного значення» прийнято на засіданні Кабміну 18 квітня.

Згідно з постановою, з 1 січня 2013 року загальна довжина автомобільних доріг державного значення збільшується з 21,2 тис. км до 51,7 тис. км.

Водночас, довжина доріг місцевого значення зменшується на 20,6% - з 148,4 тис. км до 117,9 тис. км.

Новий розподіл доріг враховує особливості розвитку кожного регіону, характеристики і напрями транспортних потоків, що забезпечують життєдіяльність населення і транзитні перевезення.

Водночас, згідно з постановою існуюча опорна мережа українських автомобільних доріг загального користування державного значення як і раніше ділиться на чотири рівні: міжнародні, національні, регіональні і територіальні автомобільні дороги. Мережа доріг місцевого значення включає обласні і районні автодороги.