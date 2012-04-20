Придніпровська залізниця використає запозичені у 2012 році кредити на купівлю нових електровозів

Придніпровська залізниця у 2012 році використає запозичені банківські кредити на купівлю нових електровозів ВЛ11М6.

Про це УНІАН повідомив начальник ПЗ Олександр Момот.

За його словами, в поточному році магістраль купить 26 електровозів. Вартість одного електровоза становить 38 млн. грн.

«Необхідно майже 1 млрд грн. Ми їздимо в електровозах, яким по 50 років. Вони «розвалюються», вони дорожчі і складніші в експлуатації, тому дорозі вкрай потрібно оновлювати локомотивний парк», - наголосив О.Момот.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця планує відкрити 10 відновлюваних кредитних ліній строком на три роки на загальну суму 125 млн. дол. і 8 відновлюваних кредитних ліній строком на один рік на загальну суму 484,081 млн. грн.

Пропозиції щодо постачання послуги приймаються до 11 травня 2012 року. 11 травня планується розкриття тендерних пропозицій.