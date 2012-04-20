Кошти від випуску єврооблігацій підуть на оновлення парку вантажних вагонів УЗ

Кошти від випуску єврооблігацій підуть на оновлення парку вантажних вагонів «Укрзалізниці».Про це УНІАН повідомив начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот.

«У найближчі 3 роки на дорогах «Укрзалізниці» підлягають списанню 25 тисяч вантажних піввагонів з трохи більш як 50 тисяч загального парку. Це вагони, які забезпечують перевезення основних вантажів, – вугілля, руди, металопродукції, будівельних матеріалів. Один вагон у 2011 р. коштував 500 тис. грн. Для оновлення парку вантажних піввагонів необхідно 12,5 млрд грн. Ці кошти буде запозичено за рахунок випуску єврооблігацій», - відзначив О.Момот.

Як повідомляв УНІАН, Придніпровська залізниця має намір випустити єврооблігації на 175 млн. дол., Львівська залізниця - на 75 млн. дол., Донецька залізниця - на 250 млн. дол., Південна залізниця – на 250 млн. дол.

Термін кредитування становитиме не більше ніж 5 років.