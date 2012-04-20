Google запустив сервіс перегляду вулиць на Картах Google для 5 міст України

Сьогодні компанія Google запустила сервіс перегляду вулиць (Street View) на Картах Google для 5 міст України: Києва, Донецька, Львова, Одеси і Харкова.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі представництва Google в Україні.

Українські міста доповнять колекцію панорамних знімків вулиць, визначних пам'яток та історичних об'єктів більш ніж 30 країн світу. Режим перегляду вулиць також працює на мобільних картах і в сервісі Google Планета Земля.

Сьогодні компанія представила панорами Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври, Хрещатика, Андріївського узводу, Софіївської площі у Києві, Площі Ринок у Львові, Шахтарської площі в Донецьку і багато інших, зокрема будівлі Держпрому на площі Свободи в Харкові.

У своїх сервісах Google забезпечує захист особистих даних, тому всі особи і номери легкових машин на панорамних знімках розмиті – для цього використовується спеціальна технологія.

Довідка УНІАН. Заснована у 1998 р. аспірантами Стенфордського університету Ларрі Пейджем і Сергієм Бріном, компанія Google сьогодні є лідером серед веб-корпорацій на основних світових ринках. Штаб-квартира корпорації Google міститься у Кремнієвій долині, представництва компанії розташовані у Північній Америці, Європі та Азії.