Зміни в графіку потягів через Маріуполь не створять незручностей для пасажирів

Донецька залізниця запевняє, що зміни у графіку курсування деяких внутрішніх і міжнародних пасажирських потягів через станцію Маріуполь не створять незручностей для пасажирів. Про це УНІАН повідомили у прес-службі дороги.

Зокрема, замість пасажирського потяга №322/321 сполученням Харків—Маріуполь, «вік» пасажирських вагонів якого перевищив 28 років, введено прискорений двоповерховий потяг «Skoda» сполученням Маріуполь–Донецьк–Дніпропетровськ–Харків.

Крім того, до Харкова можна дістатися через Донецьк прискореним поїздом №157/158 Донецьк—Харків. При цьому, як наголошує ДЗ, пасажирам забезпечено під'їзд приміським електропоїздом №6004 Маріуполь–Ясинувата для пересадки на цей потяг із ст. Донецьк.

Також у зв'язку з відсутністю прямого пасажиропотоку з Маріуполя до Санкт-Петербурга (лиеш 5% від кількості перевезених пасажирів) змінить маршрут проходження потяг № 347/348 сполученням Маріуполь—Санкт-Петербург. З введенням нового графіка дістатися до Санкт-Петербурга можна через Донецьк двогрупним поїздом №143/144 сполученням Донецьк—Харків—Санкт-Петербург. При цьому ДЗ нагадує, що до нього зі станції Маріуполь забезпечено під'їзд приміським електропоїздом №6108 Маріуполь—Ясинувата (орієнтовне прибуття на станцію Донецьк о 20:34).

Потяги №83/84 Маріуполь—Київ і №77/78 Маріуполь—Москва продовжать своє курсування.

Керівництво ДЗ запевняє, що ніяких підстав для панічних настроїв у зв'язку зі змінами у формуванні маршрутів як серед залізничників, так і серед жителів Маріуполя немає: ніяких кадрових звільнень і скорочень штату працівників пасажирського вагонного депо Маріуполь не буде. Всіх співробітників буде працевлаштовано в галузі, за потреби Донецька залізниця за власні кошти перепрофілює кадри. Керівництво підприємства просить працівників галузі не піддаватися паніці і не реагувати на провокації людей, які не мають повноважень представляти трудовий колектив залізничників.