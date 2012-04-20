Польська PKP Intercity запровадила електронний квиток

Варшава . Польська залізнична компанія PKP Intercity почала продаж електронного квитка, який можна купити через Інтернет без необхідності потім його роздруковувати.

Як повідомила УНІАН прес-служба компанії, куплений квиток зі спеціальним кодом Aztec (QR kod) достатньо показати кондуктору на екрані смартфона, ноутбука або планшета.

"Надання пасажирам такої можливості є результатом упровадження стратегії, мета якої - відповідність потребам ринку і клієнтів. Збільшення числа користувачів мобільних пристроїв - планшетів і смартфонів – динамічне, й ми розраховуємо, що ця послуга матиме попит серед пасажирів", - сказав голова правління PKP Intercitу Януш Маліновський, слова якого наводить прес-служба.

Компанія зазначає, що кондуктор може зчитати спеціальний код на мобільних пристроях із розміром екрану принаймні 25 на 25 міліметрів.

Найближчим часом компанія має намір запровадити продаж квитків через мобільний телефон.

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня PKP Intercitу впровадила систему продажу квитків на свої поїзди за схемою дешевих авіаліній, у рамках якої чим швидше купується квиток, тим більше шансів купити найдешевший, який може бути навіть у 4 рази дешевший за стандартну ціну.

Довідка УНІАН. Компанія PKP Intercitу, що входить до державного акціонерного холдингу РКР, минулого року перевезла 36,6 млн пасажирів, що на 1,5% менше показників 2010 року.

Минулого року компанія зайняла перше місце в Польщі із пасажиропотоку (з урахуванням відстані реалізованих перевезень) із більше 45% часткою ринку, а за кількістю перевезених пасажирів - четверте місце з 14% часткою.