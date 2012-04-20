Грецька «AEGEAN» із 28 квітня виконуватиме рейси Афіни-Маріуполь-Афіни

Грецька авіакомпанія «AEGEAN» із 28 квітня виконуватиме регулярні щотижневі рейси Афіни-Маріуполь-Афіни.

Про це повідомляє офіційний сайт аеропорту «Маріуполь».

У повідомленні зазначається, що компанія «LACRIVIA LTD» спільно з ПАТ «Азовмаш» оголосила про відкриття авіарейсу Афіни «Athens Eleftherios Venizelos International Airport» (Греція) - Маріуполь (Україна) - Афіни «Athens Eleftherios Venizelos International Airport» (Греція), рейс виконуватиметься грецькою авіакомпанією «AEGEAN».

Виконання рейсів почнеться в суботу, 28 квітня, з вильотом із аеропорту Афін о 17.00 і прибуттям до аеропорту Маріуполя о 19.30. Зворотний виліт у неділю, 29 квітня (аеропорт Маріуполя о 03.50 - аеропорт Афін 06.20).

Рейси здійснюватимуться щотижня: 6, 13, 20, 27 травня і т.д.