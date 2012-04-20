Фірташ позитивно оцінив співпрацю влади і бізнесу з врегулювання ціни залізничних перевезень

18:10, 20 квітня 2012
Транспорт/Звя'зок
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Голова Федерації роботодавців України Дмитро Фірташ позитивно оцінив співпрацю бізнесу і влади в питанні врегулювання ситуації з необґрунтованим подорожчанням залізничних перевезень.

«Уряд повів себе як соціальний партнер і оперативно відреагував на звернення бізнесу. Від цього виграє вся країна», - цитує слова Д.Фірташа його прес-служба. Діалог бізнесу і влади допомагає вирішувати системні проблеми і створювати нормальні умови ведення бізнесу, підкреслив глава ФРУ.

Уряд України задовольнив вимоги Федерації роботодавців України щодо врегулювання ситуації з необґрунтованим подорожчанням залізничних перевезень, наголошується в повідомленні прес-служби. У розпорядженні «Про заходи щодо врегулювання ситуації з організацією залізничних перевезень» (від 9 квітня, № 209-р) уряд України підтримав позицію Федерації роботодавців і доручив Міністерству інфраструктури та Державної адміністрації залізничного транспорту («Укрзалізниці») не допустити зростання витрат підприємств на транспортування вантажів.

У розпорядженні наголошують, що повинна бути спрощена процедура укладання угод на транспортування вантажів залізницею і забезпечена можливість їх прямого укладання без залучення посередників. Також Мінінфраструктури і «Укрзалізниця» зобов'язані пропрацювати питання скорочення витрат відправників вантажів на оплату логістичних послуг, пов'язаних з організацією та забезпеченням перевезень, і не допустити відчуження вагонів інвентарного парку залізниці.

«Розглянути питання щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у прийнятті рішень, які призвели до значного зростання витрат на транспортування вантажів залізничним транспортом», - наголошується в розпорядженні уряду.

Довідка УНІАН. У грудні 2011 року «Укрзалізниця», яка є монополістом на ринку залізничних вантажних перевезень, передала право управління інвентарним парком вагонів декільком комерційним підприємствам-посередникам.

У січні 2012 року Федерація роботодавців України почала отримувати численні звернення від підприємств будівельної, скляної, машинобудівної, харчової та інших галузей, які повідомляли про перебої у вантажних залізничних перевезеннях, безпідставне їх подорожчання на 30-50% і про відмови посередників гарантувати якість транспортування вантажів.

Щоб вирішити дане питання, 1 лютого 2012 Федерація роботодавців направила прем'єр-міністру України звернення з проханням врегулювати це питання. 22 лютого 2012 року Микола Азаров доручив створити спеціальну урядову комісію, яка перевірила обґрунтованість зростання витрат вантажовідправників на транспортування продукції залізницею.

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