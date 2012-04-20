У Пакистані розбився Boeing-737, на борту якого було 127 осіб

Boeing-737 пакистанської авіакомпанії Bhoja Airline, що здійснював рейс за маршрутом з Карачі до Ісламабада, розбився перед посадкою, передає Reuters.

Цивільний літак, на борту якого було 127 чоловік, зазнав катастрофи під столицею Пакистану Ісламабадом неподалік від міжнародного аеропорту, повідомляє NEWSru.

Авіакатастрофа сталася в поганих погодних умовах - зараз над більшою частиною півдня і північного заходу Пакистану сильна гроза.

Представники Управління цивільної авіації Пакистану підтвердили факт катастрофи лайнера. Представник Міноборони повідомив, що загинули мінімум 118 чоловік, передає ІТАР-ТАСС.

Телеканал Samaa передає, що лайнер впав не в самому Ісламабаді, а поблизу - в місті Равалпінді, яке колись було столицею Пакистану. З посиланням на очевидців повідомляється, що впав літак на житловий район. Багато будинків біля місця катастрофи охоплені полум'ям, у всьому районі видно поранених і, ймовірно, тіла загиблих.

За іншими даними, літак впав поблизу військово-повітряної бази "Чаклала" в околицях Ісламабада. На базі введено режим надзвичайного стану.