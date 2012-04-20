Податківці: керівництво Rozetka.ua погодилося відшкодувати завдані державі збитки

Керівництво інтернет-магазину Rozetka.ua погодилося відшкодувати завдані державі збитки, повідомили УНІАН у прес-службі Державної податкової служби України.

Як ідеться у повідомленні, «відповідно до ч. 4 ст. 212 Кримінального кодексу України, порушники будуть звільнені від кримінальної відповідальності».

Також Управління податкової міліції спростовує інформацію, що набула розголосу в одній із соціальних мереж, про намагання слідчих затримати співвласника та керівника інтернет-магазину Rozetka.ua.

“Наразі всі слідчі дії тривають згідно із законодавством України, - зазначено у повідомленні. - ДПСУ обґрунтовано підозрює один із найбільших інтернет-магазинів у факті ухилення від сплати податків”.

Податківці заявляють, що у квітні 2012 року за матеріалами співробітників податкової міліції, на підставі акту перевірки, порушено кримінальну справу за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів) відносно директора ТОВ «Rozetka.ua», яке здійснює свою діяльність у сфері інтернет-торгівлі.

«За оперативною інформацією, бізнесмени завозили товари з-за кордону за заниженими цінами», що дозволяло «отримувати надприбутки, які переводилися у «тінь» через рахунки «фіктивних» фірм. У результаті цих оборудок державний бюджет втратив понад 7 мільйонів гривень», - йдеться у повідомленні.

Також ДПСУ зазначає, що 19 квітня “з дотриманням вимог кримінально-процесуального законодавства проводився обшук у 3-х офісних та 3-х складських приміщеннях підприємства. Під час обшуку сервери підприємства не вилучались.

Як повідомляв УНІАН, за даними прес-службі податкової міліції, ТОВ «Rozetka.ua» звинувачують в ухиленні від сплати податків на суму близько 8 млн грн.

19 квітня робота Rozetka.ua була припинена у зв'язку з діями податкової інспекції. Потім роботу сайту було відновлено в обмеженому режимі.