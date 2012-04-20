Одеська залізниця відібрала Morgan Stanley для випуску єврооблігацій на 125 млн дол

Державне підприємство «Одеська залізниця» відібрало банк Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 125 млн доларів. Про це повідомляється у Віснику державних закупівель.

Вартість послуг Morgan Stanley складе 74,988 млн доларів.

Акцепт відбувся 16 березня ц.р. Договір укладений 13 квітня ц.р.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.