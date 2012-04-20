Одеська залізниця залучить кредит у 4-х банків на загальну суму 244 млн грн

Державне підприємство «Одеська залізниця» (Одеська залізниця) залучить короткострокові кредити у чотирьох банків на загальну суму 244 млн грн для поповнення обігових коштів.

Про це повідомляється у Віснику державних закупівель.

Зокрема, вартість договору ОЗ з ПАТ «Ощадбанк» складе 14,245 млн грн, з ПАТ «АБ «Експрес-банк» - 3,8 млн грн, ЗАТ« Альфа-Банк »- 6 млн грн, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» - 26,055 млн грн.

Акцепт відбувся 16 березня ц.р. Договір укладений 13 квітня ц.р.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.