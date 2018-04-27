Таксомотори в законі, або «Наші люди у таксі взагалі не їздять»

Влада не встигла врегулювати ринок таксі до Євро-2012, але фахівці, які працюють над цим завданням, навіть раді. Вони розраховують, що без поспіху можна буде прийняти набагато мудріший закон.

Чекаємо протестів

«Наші люди в булочну у таксі не їздять», - говорила героїня відомої комедії. Можливо, невдовзі її фраза звучатиме інакше: «Наші люди у таксі взагалі не їздять». І для такого прогнозу є підстави. Минулого тижня кілька громадських організацій заявили про проведення акцій протесту проти монополізації ринку перевезень таксомоторів, яка відбувається під егідою підготовки до Євро-2012. Організатори акцій, а серед них були названі чотири громадські організації, зокрема «Спільна Справа», «Громадянський опір», «Київський бізнес-клуб» і «Таксі Столиці», заявили про «план Колесникова-Попова», згідно з яким ринок перевезень таксомоторів буде перерозподілено між 4-5 близькими до влади компаніями, а кількість тих, що працюють нині у таксі, скоротиться більш ніж удвічі - з 30 тис. до 10-15 тис. чоловік. «Таку схему обкатають у Києві, а потім приймуть закон і поширять її на всю Україну», - заявив заступник голови ГО «Київський бізнес-клуб» Денис Садоха.

Прибрати з ринку більш як половину його учасників у будь-якій галузі досить просто - потрібно всього лиш оголосити про запровадження нових, суворіших правил гри. У випадку з перевезеннями таксомоторів це можна зробити в рамках боротьби з нелегальними перевізниками, прийнявши відповідний закон. У Києві, зокрема, «План Колесникова-Попова», за словами Садохи, полягає в організації великих підприємств таксомоторів, де буде офіційно працевлаштовано таксистів і запроваджено спеціальні вимоги до автопарку - за інформацією низки ЗМІ, таксисти возитимуть пасажирів машинами тільки класу D ("Ауді А4", "БМВ 3", "Хонда Акорд", "Форд Мондео"). Можливо, всі машини пофарбують в один колір, правда, чомусь у зелений, а не жовтий, як в СРСР. Крім того, в машинах встановлять лічильники, тому тариф на послугу стане чітко фіксованим, а вартість послуги залежатиме не від домовленості з водієм, а від відстані. При цьому тариф на проїзд у такому таксі, за даними ЗМІ, становитиме близько 11 грн за 1 км.

На думку Альберта Кари, який очолює ГО «Таксі Столиці», легалізація ринку перевезень таксомоторів, яка в ідеалі повинна реалізовуватися протягом 2-3 років, не може бути прив'язана до проведення футбольного чемпіонату. Тим паче, реформа не може здійснюватися за єдиною моделлю по всій країні без урахування особливостей регіонів, населених пунктів і рівня платоспроможності населення. «Поки не буде поступової реформи, нічого не зміниться. Якщо сьогодні прибрати з ринку всі Chevrolet Aveo і Lanos під вивіскою обслуговування Євро-2012, то нічого, крім стрибка цін, це не дасть. Але служби таксі, які сьогодні працюють, розуміють, що якщо вони підвищать ціни, то втратять клієнтів», - відзначає Кара.

Почнуть із Києва

У лютому в Києві презентували проект «Київське таксі» (не плутати з «Таксі Столиці»!), який влада мала намір реалізувати за 6-12 місяців, вклавши у нього близько 4 млн. грн. За оцінкою авторів ідеї, зараз оборот ринку таксі у Києві становить близько 1,2 млрд. грн. на рік. При цьому близько 95%, або майже 19 тис. учасників ринку, перебувають «у тіні». Проект передбачає в основному лише законодавчі ініціативи. Завдяки їм у Києві в режимі перевезень таксомоторів залишиться близько 15 тис. автомобілів - саме стільки, на думку авторів проекту, їх й має бути.

За розрахунками, за умови легалізації 14 тис. водіїв таксі бюджет Києва за рік одержуватиме близько 36 млн. грн єдиного податку і понад 60 млн. грн соціальних внесків піде до Пенсійного фонду. Державний бюджет, своєю чергою, одержить додаткові надходження за оформлення дозвільних документів на перевезення у розмірі понад 14 млн. грн.

Втім, проект «Київське таксі» передбачає і єдину конкретну дію - створення у столиці міської мережі стоянок для таксі. Учасники акцій протесту проти нововведень упевнені, що допускати на ці стоянки будуть виключно «наближених» до влади легальних таксистів, а інші будуть вимушені працювати в режимі «грачування» і підхоплювати на свій страх і ризик пасажирів на дорозі.

Група роботу робить

Під «Київське таксі» створено робочу групу, яка повинна розписати відповідні проекти законодавчих актів, що будуть передані в уряд і Верховну Раду. До робочої групи, згідно з розпорядженням КМДА №430 від 23 березня 2012 року, ввійшли представники міськадміністрації, деяких громадських організацій, чотирьох служб таксі - «Еліт-таксі», «Лімузин-таксі», «Таксі Бос» і «Еталон таксі», а також один таксист - приватний підприємець.

Як розповів заступник голови робочої групи Андрій Антонюк, перше засідання групи відбулося 4 квітня 2012 року. На ньому було ухвалене рішення проаналізувати проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України про особливості здійснення діяльності із перевезення пасажирів у таксі і легкових автомобілях на замовлення у зв'язку з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», який розробляє Міністерство інфраструктури України, і підготувати до нього відповідні зауваження та пропозиції (УНІАН не вдалося ознайомитися з документом, оскільки його немає ні на сайті Верховної Ради, ні на сайті Мінінфраструктури). Крім того, робоча група повинна підготувати Головному управлінню транспорту і зв'язку КМДА пропозиції щодо розміщення мережі стоянок таксі на території Києва.

18 квітня робоча група засідала вдруге, а 20 квітня - утретє. На цих засіданнях її склад був істотно розширений, а сама робоча група вирішила продовжити роботу над законом уже не в авральному режимі, а нормальними темпами. «Законопроект прив'язували до Євро-2012. Сьогодні вже зрозуміло, що навіть якщо ми встигнемо його прийняти, то створити до чемпіонату цивілізований ринок перевезень таксомоторів точно не вдасться, тому ми вирішили не поспішати і розробити окремий закон про таксі, який дозволить ринку нормально працювати», - відзначив Антонюк.

Крім того, за його словами, робоча група вже одержала близько 140 пропозицій щодо організації місць стоянок таксі у Києві, а всього їх може бути близько 500. Відпрацювати можливість організації стоянок у тих місцях, які пропонують перевізники, влада обіцяє протягом 2-3 місяців.

За словами Антонюка, в законопроекті випишуть норму про те, що правила роботи перевізників таксомоторів встановлюватиме місцева влада. Закон же повинен створити передумови для виведення ринку «з тіні», надавши, зокрема, право Головтрансінспекції перевіряти всіх перевізників, а не тільки юридичних осіб.

Ціна питання

Обмеження кількості таксі у Києві так чи інакше вплине на вартість проїзду. Сьогодні в Києві ціна, яку декларують більшість інформаційно-диспетчерських служб, коливається від 2,20 грн за 1 км у «звичайній» машині до 4,00 грн у машині вищого класу. За словами Кари, це «ціна, яка сьогодні влаштовує клієнтів і перевізників». Зрештою, підвищити вартість проїзду таксисти давно мріють, пов'язують це з подорожчанням бензину і життя загалом.

Тим часом врегулювати цей ринок ухвалою Кабміну чи розпорядженням КМДА не вдасться - якщо у громадян вистачає коштів на поїздки вартістю 2,20 грн за 1 км, то платити по 11 грн вони не готові. В даному випадку річ не в тім, «звикли чи не звикли», а в тім, що грошей на поїздку, дорожчу за 3 грн./км, не наскребе ні населення, ні корпоративні клієнти.

За словами Антонюка, наразі різниця у вартості послуг таксі у Києві у нелегальних і легальних перевізників не така істотна: «Мінімальна поїздка у легального коштує 30-35 грн, у нелегального - 20-25».

Втім, ні в одному законопроекті тариф на проїзд у таксі у розмірі 11 грн/км або якийсь інший не прописаний. Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, в одному з робочих варіантів документа була прив'язка тарифа до ціни 1 літра бензину, але згодом її вилучили.

Чи це справді так, УНІАН не вдалося з'ясувати, зараз ні на сайті Міністерства інфраструктури, ні на сайті Верховної Ради законопроектів, які регулюють ринок таксі, немає. Чи варто цьому радіти, покаже час.

Ганна Левченко (УНІАН)