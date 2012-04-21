У Харкові в ДТП постраждав депутат міськради, його дружина загинула
У Харкові в дорожньо-транспортній пригоді постраждав депутат міської ради Євген Гутков, його дружина загинула.
Як повідомили кореспонденту УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, ДТП сталося 20 квітня близько 20.45 в центрі міста на перехресті вулиць Мироносицька та Гіршмана.
Керуючи автомобілем «Мазда», 26-річний водій допустив зіткнення з іншою іномаркою, що рухалася по головній дорозі. За попередніми даними, водій «Мазди» порушив правила дорожнього руху, а саме: не надав перевагу в русі автомобілю Land rover, який від удару перекинувся.
Внаслідок ДТП пасажирка авто Land rover 45-річна жінка загинула на місці, друга 42-річна харків’янка від отриманих травм померла згодом в лікарні.
Водій Land rover з тілесними ушкодженнями доправлений до 4-ї лікарні м. Харків. Лікарі констатували у нього закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забиття голови. Ще одному пасажиру іномарки, 50-річному чоловіку, також була надана медична допомога, після чого він відпущений додому.
Правоохоронними органами встановлюються усі обставини пригоди.
Міська влада висловила співчуття депутатові Є.Гуткову у зв’язку із загибеллю його дружини.