ДТП у Польщі: при зіткненні вантажівки з туристичним автобусом постраждали 24 людини

Велика дорожньо-транспортна подія за участю туристичного автобуса сталася у Західно-Поморському воєводстві на півночі Польщі, постраждали 24 людини.

Про це передає РІА «Новости» з посиланням на польський телеканал TVN24.

Вантажний автомобіль, який перевозив щебінь, зіткнувся з легковиком, а потім з автобусом.

За інформацією Служби порятунку, поранених направляють до найближчих госпіталів, шість осіб перебувають у тяжкому стані. Водія вантажівки транспортують медичним вертольотом.

На місце події виїхав міністр охорони здоров'я Польщі Бартош Арлукович.