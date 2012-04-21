ДТП у Польщі: при зіткненні вантажівки з туристичним автобусом постраждали 24 людини
15:44, 21 квітня 2012Транспорт/Звя'зок
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Велика дорожньо-транспортна подія за участю туристичного автобуса сталася у Західно-Поморському воєводстві на півночі Польщі, постраждали 24 людини.
Про це передає РІА «Новости» з посиланням на польський телеканал TVN24.
Вантажний автомобіль, який перевозив щебінь, зіткнувся з легковиком, а потім з автобусом.
За інформацією Служби порятунку, поранених направляють до найближчих госпіталів, шість осіб перебувають у тяжкому стані. Водія вантажівки транспортують медичним вертольотом.
На місце події виїхав міністр охорони здоров'я Польщі Бартош Арлукович.
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