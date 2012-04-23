У Києві під час матчів Євро-2012 будуть перекривати центральні вулиці

15:00, 23 квітня 2012
Транспорт/Звя'зок
0

У Києві під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу планується перекриття низки центральних вулиць.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва з посиланням на проект розпорядження столичної міськдержадміністрації.

Проектом передбачено перекриття бульвару Лесі Українки від вул. Кутузова до вул. Івана Кудрі в обох напрямках; вул. Червоноармійської від вул. Федорова до бульвару Тараса Шевченка; вул. Жилянської від вул. Горького до вул. Шота Руставелі; вул. Саксаганського від вул. Горького до вул. Еспланадної.

Водночас в УДАІ попереджають, що надана інформація може змінюватись.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з відкриттям фан-зони до Євро-2012, з 28 травня по 7 липня буде перекрито вулицю Хрещатик від Інститутської до Б. Хмельницького.

Згідно з розпорядженням КМДА від 30 березня 2012 року №512, рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на відрізку від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького. Рухатись цим відрізком дороги зможуть лише спеціальні автомобілі та акредитований транспорт

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter