У Києві під час матчів Євро-2012 будуть перекривати центральні вулиці

У Києві під час проведення матчів фінальної частини чемпіонату Європи з футболу планується перекриття низки центральних вулиць.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків з громадськістю Управління ДАІ м. Києва з посиланням на проект розпорядження столичної міськдержадміністрації.

Проектом передбачено перекриття бульвару Лесі Українки від вул. Кутузова до вул. Івана Кудрі в обох напрямках; вул. Червоноармійської від вул. Федорова до бульвару Тараса Шевченка; вул. Жилянської від вул. Горького до вул. Шота Руставелі; вул. Саксаганського від вул. Горького до вул. Еспланадної.

Водночас в УДАІ попереджають, що надана інформація може змінюватись.

Як повідомляв УНІАН, у зв’язку з відкриттям фан-зони до Євро-2012, з 28 травня по 7 липня буде перекрито вулицю Хрещатик від Інститутської до Б. Хмельницького.

Згідно з розпорядженням КМДА від 30 березня 2012 року №512, рух транспорту на Хрещатику буде перекрито з 00.00 28 травня до 1.00 7 липня на відрізку від вул. Інститутської до вул. Богдана Хмельницького. Рухатись цим відрізком дороги зможуть лише спеціальні автомобілі та акредитований транспорт