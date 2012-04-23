Залізниці України в 1-му кварталі збільшили перевезення вантажів на імпорт

Залізниці України в першому кварталі 2012 року збільшили перевезення імпортних вантажів на 17,8% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 8,35 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в структурі імпортних перевезень перше місце посідає кам'яне вугілля - 3,723 млн. тонн, що на 27,4% більше, ніж роком раніше.

Кам'яне вугілля завозиться з Росії, США, Казахстану на адресу АТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «Алчевськкокс», АТ «Запоріжкокс», АТ «Баглейкокс».

85% імпорту вугілля - це коксівне вугілля для металургійного виробництва і коксування.

Перевезення імпортних мінеральних будматеріалів у січні-березні 2012 року зросло на 53,5% порівняно з першим кварталом 2011 року - до 0,940 млн. тонн. В основному, залізниці перевозили з Росії цементний клінкер на адресу АТ "Євроцемент Україна".

Перевезення імпортних нафти і нафтопродуктів в 1-му кварталі ц.р. зросло на 58,4% - до 1,073 млн. тонн. Вантажі доставлялися з Російської Федерації, Казахстану, Білорусі на адресу ТОВ «Укртатнафта», ПАТ «ЛІНІК», ПАТ «Карпатнафтохім», ТОВ «Окко-Бізнес».

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 2,3% порівняно січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1,6%.

На залізничному транспорті в січні-березні 2012 року відправлення зерна і продуктів помелу збільшилося в 2,2 разу, будівельних матеріалів - на 7%, коксу - на 3,1%.

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-березні 2012 року знизився на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

Всього в січні-березні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 187,6 млн. тонн вантажів - на 3,6% менше, ніж у січні-березні 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-березні скоротився на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.