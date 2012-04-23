PKP Intercity впровадить продаж квитків через інтернет на міжнародні сполучення

Варшава. Польська залізнична компанія PKP Intercity має намір упровадити продаж квитків через Інтернет на міжнародні сполучення з Чехією, Німеччиною і Австрією, які входять до Євросоюзу, до початку 2013 року.

Про це кореспондентові УНІАН у Польщі повідомила представник прес-служби компанії Беата Чемерайда, зазначивши, що запуск продажу електронних квитків на потяги в східному напрямі займе більше часу.

Співрозмовник агентства назвала складнішим продаж квитків через Інтернет до України, Росії і Білорусі через різні системи, що діють у цих країнах, порівняно з державами, які входять до Євросоюзу.

«Поки що над цим активно не працюємо, але, якщо подивитися на тенденції цифризації, то все до цього йде. Але коли це буде упроваджено, зараз точно не можна сказати», - зазначила Б.Чемерайда.

Представник PKP Intercity не виключила можливості впровадження електронного продажу квитків з першими трьома державами ЄС до початку Євро 2012, який почнеться в червні в Польщі та в Україні, або влітку поточного року.

«Зараз ми ближче до цього, ніж дальше», - сказала вона.

Чемерайда зазначила, що PKP Intercity упроваджує продаж квитків через Інтернет поетапно на різні потяги з 2005 року, відзначивши, що пасажири дістали можливість купувати електронні квитки на всі потяги компанії на початку поточного року.

Представник компанії відмовилася уточнити, скільки квитків PKP Intercity продає через Інтернет, зазначивши, що компанія зафіксувала чіткий зв'язок: чим більше квитків можна купити через Інтернет, тим кращі результати продажів.

Як повідомляв УНІАН, минулого тижня компанія PKP Intercity, яка спеціалізується на перевезеннях між найбільшими містами в Польщі і міжнародних сполученнях, запровадила продаж електронного квитка, який можна не друкувати для проїзду у всіх потягах компанії.

Довідка УНІАН. Компанія PKP Intercitу, яка входить до державного акціонерного холдингу РКР, минулого року перевезла 36,6 млн пасажирів, що на 1,5% менше від показників 2010 року.

Минулого року компанія зайняла перше місце в Польщі з "пасажиропотоку" (з урахуванням довжини реалізованих перевезень) з більш як 45% часткою ринку, а за кількістю перевезених пасажирів - четверте місце з 14% часткою.