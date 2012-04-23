Залізниці України збільшили перевезення експортних вантажів на 9%

Залізниці України в першому кварталі 2012 року збільшили перевезення експортних вантажів на 8,9% порівняно з аналогічним періодом 2011 року - до 32,43 млн. тонн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»), в структурі експортних перевезень на першому місці руда залізна і марганцева, яка через порти відправляється, в основному, до Китаю, а також до Польщі, Чехії, Словаччини.

Найбільші відправники руди на експорт - АТ «Полтавський ГЗК», АТ «Північний ГЗК», АТ «Південний ГЗК», АТ «ІнГЗК».

Друге місце в структурі експорту посіли чорні метали, в основному, призначенням до Єгипту, Російської Федерації, Туреччини, Польщі.

Найбільші відправники чорних металів - «АрселорМіттал Кривий Ріг», АТ «ММК ім. Ілліча », АТ «Дніпровський меткомбінат», АТ «Запоріжсталь».

Крім того, в 1-му кварталі ц.р. залізниці перевозили на експорт зерно і продукти помелу, які через порти України прямували до Єгипту, Йорданії, Нідерландів, Болгарії, та мінеральних будматеріалів, переважно - щебінь, 70% якого відправлялося до Росії, а також - до Білорусі, Італії та Польщі.

Довідка УНІАН. Залізниці України в січні-березні 2012 року скоротили обсяг перевезення вантажів на 2,3% порівняно січнем-березнем 2011 року - до 104,3 млн. тонн, зокрема відправлення вантажів скоротилося на 1,6%.

На залізничному транспорті в січні-березні 2012 року відправлення зерна і продуктів помелу збільшилося в 2,2 разу, будівельних матеріалів - на 7%, коксу - на 3,1%.

Вантажообіг залізничного транспорту в січні-березні 2012 року знизився на 1,9% - до 56,293 млрд т/км.

Всього в січні-березні 2012 року підприємствами транспорту України перевезено 187,6 млн. тонн вантажів - на 3,6% менше, ніж у січні-березні 2011 року. Вантажообіг транспорту в січні-березні скоротився на 7,8% - до 96,678 млрд т/км.