Рейси між Гамбургом і Києвом з 1 липня будуть щоденними

Авіакомпанія "АероСвіт — Українські авіалінії" і Hamburg Airways (Німеччина) уклали код-шерингову угоду, згідно з якою рейси між Гамбургом і Києвом до 1 липня стануть щоденними.

Як сказано в повідомленні "АероСвіту", переданому в УНІАН, з початку літньої навігації 2012 року український перевізник виконує три рейси на тиждень між Києвом і Гамбургом, з 26 квітня 2012 року Hamburg Airways почне виконувати за цим маршрутом 2 рейси на тиждень. Таким чином, сумарна інтенсивність рейсів між Києвом і Гамбургом збільшиться до 5 на тиждень.

Ще по одному рейсу «АероСвіт» додасть з 4 травня і з 1 липня.

Таким чином, з 1 липня авіасполучення за маршрутом Київ-Гамбург-Київ стане щоденним.

Згідно з угодою між "АероСвітом" і Hamburg Airways про спільну експлуатацію (Code-share agreement) цієї повітряної лінії, рейси німецького перевізника здійснюватимуться під кодами обох авіакомпаній.

На лінії спільної експлуатації переважно використовуватимуться повітряні судна серії Airbus 320 (Hamburg Airways) і Boeing 737 ("АероСвіт").

Маршрут Київ-Гамбург-Київ авіакомпанія "АероСвіт" відкрила в грудні 2005 року.

Довідка УНІАН. Компанія "АероСвіт – Українські Авіалінії" створена 1994 року. Базується в київському аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 33 країн.

У рамках програми оновлення середньомагістрального флоту «АероСвіт» замовив у компанії Boeing 11 літаків Next Generation 737. Перший з них, Boeing 737-800 NG, поповнив парк компанії наприкінці березня, другий літак цього ж типу очікується у квітні-травні. З урахуванням вже поставленого повітряного судна, «АероСвіт» оперує флотом у складі 8 далекомагістральних Boeing 767, 20 середньомагістральних Boeing 737, а також використовує повітряні судна перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.

Hamburg Airways (Німеччина) з штаб-квартирою в Гамбурзі одержала сертифікат эксплуатанта Федерального управління цивільної авіації в 2011 році. Здійснює перевезення на замовлення європейських туристичних компаній Thomas Cook AG (Air Marin, BUCHER, Neckermann Reisen, OGER TOURS, Thomas Cook) і TUI Deutschland, перевезення спортивних команд і персоналу компаній.

Має у своєму розпорядженні сучасний флот повітряних суден серії Airbus 320 (А319 і А320).