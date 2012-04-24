Facebook заплатив за Instagram 300 млн дол готівкою і 23 млн акцій

Facebook заплатив 300 млн дол готівкою і 23 млн акцій за популярний безкоштовний додаток для обміну фотографіями Instagram, папери підписали в понеділок, повідомляє The Wall Street Journal.

Акції оцінили приблизно в 30 дол за штуку. У Facebook також заявили, що готові заплатити Instagram 200 млн дол, якщо уряд блокує угоду.

Раніше повідомлялося, що Facebook погодився виплатити близько 1 млрд дол за Instagram.

Влітку 2011 року Facebook вже намагалася придбати Instagram, але тоді отримала відмову. Instagram стала найбільшим придбанням Facebook. Додаток налічує 8 мільйонів користувачів, які завантажують 1,3 мільйона зображень кожен день.

Facebook повідомив про зростання власних доходів на 45% до 1,06 млрд дол.