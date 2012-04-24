Попов обіцяє: першу станцію метро в бік Троєщини відкриють наступного року

«Першу станцію метро в бік Троєщини відкриють вже наступного року». Про це в прямому ефірі телеканалу «Київ» повідомив голова КМДА Олександр Попов.

Зокрема, він розповів, що на сьогодні обидва тунелі підземки між станціями «Виставковий центр» та «Іподром» вже готові. Минулого тижня механізований щит подолав останні метри надзвичайно складної 800-метрової дистанції і вийшов на станції метро, яка будується. Нині там триває встановлення фінальних бетонних кілець, для закріплення тунелю. Весь підземний комплекс має бути готовий у жовтні, далі щити попрямують будувати метро на Теремки. Після завершення будівництва Куренівсько-Червоноармійської гілки метрополітену тунелебудівну техніку спрямують у бік Троєщини.

За словами О.Попова, «ми маємо дуже серйозні плани щодо розбудови метрополітену Києва. Минулий тиждень був дуже важливий для прийняття одного із ключових рішень, яких дуже чекають мешканці, зокрема, Троєщини. За нашою пропозицією, на рівні керівництва Уряду була проведена нарада, на якій ухвалено плани щодо вводу в експлуатацію повного проекту Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро вже наступного року. Це означає, що ми збудуємо міст, шляхопроводи, дорогу аж до Троєщини, і одночасно з тим – станцію метрополітену четвертої гілки на лівому березі. Водночас, триває будівництво метро і на правому березі – у бік Теремків. І та техніка, яка буде тут звільнятися – переходитиме на будівництво 4-ї гілки підземки (на лівому березі) і вже цього року там розпочнуться підготовчі роботи».

Як зазначив голова КМДА, 20 квітня другий тунелепрохідний щит «Херенкнехт» вже стартував у бік Теремків. Щит «Вірт» почне наздоганяти «Херенкнехт» першого травня.

Через тиждень, за прогнозами метробудівців, тунелепрохідна машина дістанеться торцевої стіни станції «Іподром» і почне свій рух в сторону станції «Теремки», де вже зараз розпочали готувати котлован. Обидві станції, які завершать Куренівсько-Червоноармійську лінію у бік Теремків, до кінця року приймуть пасажирів.

«Наступного року, після завершення цих двох станцій, ми повинні поновити роботи ще й на станції «Львівська Брама» аби нарешті відкрити її. Крім того метрополітен дуже чекають і в інших районах столиці, як то Виноградар, Борщагівка... Тож роботи у нас ще дуже багато», – цитує О.Попова прес-служба КМДА.

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