Головою правління Інтернет Асоціації України обрано Бойка

На позачерговому 14 з'їзді, що відбувся 23 квітня 2012 року, було обрано нове Правління Інтернет Асоціації України (ІнАУ), яке обрало новим головою президента компанії "Воля" Сергія Бойка.

Про це повідомили УНІАН у прес-службі асоціації.

Згідно з повідомленням, до нового складу правління ІнАУ ввійшли: Сергій Бойко (ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ»), Олег Ващенок (ТОВ «Телесистеми України»), Михайло Коміссарук (ТОВ «УКРНЕТ»), Олександр Кульчицький (ТОВ «Юніонком»), Андрій Нагорнюк (ТОВ «В.О.К.С.»), Сергій Одинець (ТОВ «Ай Ті Системз»), Іван Петухов (ТОВ «Адамант»), Тетяна Попова (ТОВ «Альфа-Каунтер»), Олександр Федієнко (ТОВ «ІМК»), Елліна Шнурко-Табакова (ТОВ «ІСС»). Заступником голови правління обрано Тетяну Попову.

Як повідомляв раніше УНІАН, черговий 13-й з'їзд ІнАУ відбувся 29 лютого, головою правління було обрано президента "Інтернет Інвест" Олександра Ольшанського. На позачерговому з'їзді, що відбувся вчора, він і низка членів правління, обраних на 13 з'їзді, відмовилися брати участь у виборах нового правління ІнАУ. В результаті до нового складу правління ІнАУ потрапив тільки один член правління, обраний на 13 з'їзді, – Тетяна Попова.

Основною причиною суперечностей, що виникли в ІнАУ, і проведеннях позачергового з'їзду стали різні підходи в питанні подальшого розвитку ІнАУ - "Всеукраїнської мережі обміну трафіком" (UA-IX) - точки обміну даними між українськими інтернет-провайдерами. О.Ольшанський є прихильником залучення у володіння UA-IX приватних інвесторів, тоді як низка обраних на позачерговому з'їзді членів правління ІнАУ виступають проти передання ІнАУ в приватні руки.

Довідка УНІАН. ІнАУ – професійне об'єднання учасників ІКТ-ринку, до складу асоціації входять 132 учасники, з них 74 дійсних і 49 асоційованих членів асоціації.