АМК перевіряє обгрунтованість тарифів у київських таксі

Антимонопольний комітет України проводить розслідування київського ринку перевезень пасажирів на таксі, зокрема перевіряє обгрунтованість тарифів на поїздки.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в коментарі журналістам повідомив голова Київського міського територіального відділення Антимонопольного комітету України Денис Радов.

«Ще з минулого року ми займалися вивченням перевезень пасажирів загальноміським транспортом. Потім ми перейшли на дослідження ринку маршрутного таксі. Й на завершальній стадії ми проводимо зараз дослідження ринку перевезень пасажирів у місті Києві на таксі», - сказав він.

Д.Радов уточнив, що розглядається питання ринку перевезень на таксі в Києві, як стосовно попиту й пропозиції, так і у взаємодії пасажира і компанії, яка знаходиться в Києві, незалежно від маршруту пересування. Планується, зокрема, розслідувати ринок у частині перевезень зі столиці до аеропорту «Бориспіль» і аеропорту «Жуляни».

За його словами, оцінка ринку передбачає як питання оцінки операторів ринку, так і дослідження діяльності місцевих органів влади, для того, щоб визначити ступінь впливу або бездіяльності у випадку, якщо такий вплив або бездіяльність спричинили порушення конкуренції на ринку.

«Ми вивчаємо в тому числі й питання взаємодії між собою, питання тарифного регулювання, питання парків, порядок надання послуг», - додав Д.Радов.

Він зазначив, що в процесі розслідування АМК уже бачить ознаки картельної угоди у деяких суб'єктів ринку.

«Ми бачимо на сьогоднішній день певну структуру змови на ринку, тобто підтримку необгрунтовано завищеної ціни. І вона практично знаходиться на одному рівні», - додав він.

За даними Д.Радова, на ринку Києва понад 200 операторів надають послуги таксі.

За словами голови відділення АМК, результати дослідження буде оприлюднено наприкінці травня цього року.

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