Одеська залізниця в 2011 році збільшила чистий прибуток майже вдвічі

Держпідприємство «Одеська залізниця» за підсумками 2011 року збільшило чистий прибуток на 89% в порівнянні з 2010 роком - до 169,1 млн грн.

Про це Одеська залізниця повідомляє в системі розкриття інформації НКЦБФР.

Чистий дохід ОЗ від реалізації продукції і послуг в 2011 році скоротився на 19% - до 8,618 млрд грн.

Нагадаємо, Одеська залізниця відібрала Morgan Stanley для організації випуску єврооблігацій на 125 млн дол.

Довідка УНІАН. Одеська залізниця пролягає територією Одеської, Миколаївської, Херсонської, Черкаської, Кіровоградської та Вінницької областей.

У 2011 році Одеська залізниця збільшила навантаження на 11,7% в порівнянні з 2010 роком - до 31 млн тонн вантажів.