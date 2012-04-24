Львівська залізниця з 26 травня скасовує чотири потяги з Чернівців

Львівська залізниця з 26 травня скасовує декілька потягів із залізничного вокзалу станції «Чернівці-пасажирський».

Як повідомляє кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив начальник залізничного вокзалу станції «Чернівці» Мар’ян Ласійчук.

Зокрема, скасовано щоденні потяги №141/142 «Чернівці-Івано-Франківськ-Москва», №603/604 «Чернівці-Львів», №609/610 «Чернівці-Окниця» та №667/668 «Чернівці-Ковель», який курсував чотири дні на тиждень.

За його словами, відмінено курсування трьох безпересадкових вагонів Чернівці-Сімферополь, що раніше курсували в осінньо-зимовий період. Натомість для організації доїзду до Сімферополя передбачено сполучення з пересадкою на станції Львів з поїзда №608/607 на поїзд №86/85 Львів-Сімферополь в обидва напрямки. В літній період залишено в графіку руху поїзд №296/295 Чернівці-Івано-Франківськ-Сімферополь складом з 18 вагонів. «Поїзд №371/372 сполученням Чернівці-Мінськ курсуватиме цілорічно через день по парних днях. Поїзд №135/136 сполученням Чернівці-Одеса курсуватиме цілорічно через день по непарних днях», - додав М.Ласійчук.

До Москви, замість скасованого, буковинцям можна буде дістатися потягом №59/60 «Софія-Москва».

За словами присутнього на прес-конференції начальника управління інфраструктури та туризму Чернівецької ОДА Дмитра Павела, зазначені зміни обумовлені аналізом попиту серед пасажирів, економічної доцільності та технічних можливостей здійснення пасажирського руху та з метою оптимізації пасажирських перевезень.