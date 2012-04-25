Напрямок Київ-Знам'янка-П'ятихатки-Дніпропетровськ буде для вантажних і «класичних» поїздів

Напрямок Київ-Знам'янка-П'ятихатки-Дніпропетровськ після введення швидкісного коридору зі столиці через Полтаву, Красноград, Лозову, Синельникове буде використовуватися для вантажних і «класичних» пасажирських поїздів. Про це журналістам в Дніпропетровську повідомив начальник Придніпровської залізниці Олександр Момот.

«Це буде напрям спільного користування - для вантажних, приміських і «класичних» пасажирських поїздів, наприклад Дніпропетровськ-Київ», - Зазначив О.Момот.

За його словами, вантажонапруженість на ділянці між Дніпропетровськом і вузловою станцією П'ятихатки в напрямі на Київ досягла 100 млн тонн на рік, чого немає не тільки в Україні, а й у світі.

«Вводити на такій ділянці рух швидкісних - це неправильно фінансово, технічно і з точки зору безпеки руху», - підкреслив О.Момот.

Він також заявив про необхідність міняти ідеологію пасажирських перевезень і брати приклад з країн Європи.

За словами О.Момота, «необхідно виділити частину пасажирських поїздів, які будуть мати мінімум зупинок і частина потягів, які мають більшу їх кількість.

«Якщо поїзд зупинятиметься на всіх станціях, то замість 3-х годин шляху він буде їхати 8, як це відбувається у нас. Це також дорожче обходиться. В даний час продовжується робота над складанням графіка руху пасажирських поїздів на 2012-2013 роки. Ми в цьому графіку плануємо скасувати близько 500 зупинок поїздів», - сказав начальник Придніпровської залізниці.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одна з найбільших залізниць України. Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 км, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі. Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринки більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.