«АероСвіт» знизить на 30% ціни на авіаперевезення між Києвом і Кишиневом

Авіакомпанія "АероСвіт" з 26 квітня 2012 року на 30% знизить мінімальні ціни на перевезення за маршруту Київ-Кишинів-Київ у разі придбання білетів на сайті компанії — до 228 доларів США (173 євро) з урахуванням усіх такс і зборів.

Як зазначається в повідомленні компанії, переданому в УНІАН, раніше ціноутворення на лінії Київ-Кишинів було обмежене за ініціативи молдавської сторони протоколом, затвердженим авіавластями України і Молдови 28 березня 2010 року, який фіксував мінімальну вартість авіаперевезення між містами на рівні не нижче за 100 євро в один бік (200 євро в обидва боки) без урахування такс аеропортів і зборів.

При цьому приєднання компанії "АероСвіт" до протоколу було обов'язковою умовою молдавської сторони для підтвердження дозволу на виконання українським авіаперевізником польотів між Києвом і Кишиневом.

Водночас, на початку березня 2012 року авіакомпанія Air Moldova в односторонньому порядку знизила ціни на польоти до Києва.

«Зважаючи на відсутність на сьогодні офіційної відповіді від молдавської сторони, "АероСвіт" вважає протокол, який фіксує мінімальний рівень цін, таким, що втратив силу і розпочинає ринкове ціноутворення на перевезення за маршрутом Київ-Кишинів-Київ», - зазначається в повідомленні компанії.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт" відновила регулярне повітряне сполучення між Україною і Республікою Молдова у квітні 2010 року, після чотирирічної перерви. У літній період навігації 2012 р. «АероСвіт» виконує 4 рейси Київ-Кишинів-Київ на тиждень – у понеділок, вівторок, п'ятницю і неділю.

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" заснована у 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів у 34 країни, включаючи 7 далекомагістральних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіну, Делі, Бангкоку, Коломбо і Хошиміну. Забезпечує перевезення пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.