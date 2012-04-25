Українські автоперевізники можуть до середини травня вичерпати річну турецьку квоту
13:20, 25 квітня 2012Транспорт/Звя'зок
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Українські міжнародні автоперевізники можуть вже до 8-11 травня 2012 року використати всю річну квоту турецьких дозволів «до/з третіх країн».
Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.
За даними відомства, українські міжнародні автомобільні перевізники вже використали 87% квоти дозволів Туреччині «до/з третіх країн» 2012 року.
Після закінчення турецьких дозволів «до/з третіх країн» здійснювати відповідні перевезення територією Туреччини українські автоперевізники зможуть на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція транспорту).
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