Українські автоперевізники можуть до середини травня вичерпати річну турецьку квоту

Українські міжнародні автоперевізники можуть вже до 8-11 травня 2012 року використати всю річну квоту турецьких дозволів «до/з третіх країн».

Про це УНІАН повідомила прес-служба Міністерства інфраструктури України.

За даними відомства, українські міжнародні автомобільні перевізники вже використали 87% квоти дозволів Туреччині «до/з третіх країн» 2012 року.

Після закінчення турецьких дозволів «до/з третіх країн» здійснювати відповідні перевезення територією Туреччини українські автоперевізники зможуть на підставі дозволів ЄКМТ (Європейська конференція транспорту).