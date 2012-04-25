Центр Львова на час Євро-2012 буде закритий з 28 травня до 5 липня.

Як повідомили УНІАН у департаменті Євро-2012 Львівської міської ради, пішохідна зона у центрі міста діятиме з 28 травня до 5 липня.

У цій зоні буде заборонено рух автомобільного транспорту (крім спеціального та електротранспорту, акредитованих транспортних засобів), приміського, міжміського пасажирського транспорту на період роботи офіційної фан-зони Львова.

«Перепустки надаватимуться жителям вулиць, які закриють на час Євро, а також закладам громадського харчування та іншим підприємствам, заклади яких розміщені у межах закритої частини міста, та їхнім постачальникам для доставки продуктів», - йдеться у повідомленні.

«Підставою для отримання перепустки буде документ, який підтверджуватиме проживання людини на вулиці, яка буде закритою. Для підприємств – адреса закладу», - наголосили у департаменті.

У Львові відбудуться три матчі фіналу Євро-2012: 9 червня зіграють Німеччина та Португалія, 13 червня - Данія та Португалія, 17 червня – Данія і Німеччина.

Офіційне відкриття фан-зони у Львові, яка розміститься на проспекті Свободи, відбудеться 7 червня.

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