Кабмін призначив Гладких заступником гендиректора “Укрзалізниці”

Кабінет міністрів призначив Ігоря Гладких заступником генерального директора Державної адміністрації залізничного транспорту України (“Укрзалізниця”).

Відповідне розпорядження уряду №225-р від 23 квітня розміщене на сайті Кабміну.

Довідка УНІАН. Ігор Веніамінович Гладких народився у 1962 році. У період з 2000 року по 2004 рік обіймав посади заступника начальника Донецької залізниці і першого заступника начальника Придніпровської залізниці. З 25 вересня 2006 року ухвалою Кабінету міністрів України призначений начальником ПЗ, змінивши на цій посаді Миколу Сергієнка. 9 січня 2008 року І.Гладких було звільнено з посади начальника ПЗ.