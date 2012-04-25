Панамський судновласник Kowissa AG оскаржить конфіскацію судна в міжнародних інстанціях

Панамський судновласник Kowissa AG має намір оскаржити в міжнародних судових інстанціях рішення Апеляційного суду Криму про конфіскацію судна Kowissa на користь держави Україна.

Про це на прес-конференції в агентстві УНІАН в середу повідомив представник компанії Kowissa Ігор Петросенко.

За його словами, рішення про конфіскацію судна, яке перебуває під арештом з середини грудня 2011 року, було винесено 29 березня 2012 року.

«Усі національні засоби судового захисту в Україні вичерпані, тому ми змушені звернутися у міжнародні судові інстанції», - сказав він.

Окрім того, І.Петросенко повідомив, що судновласник звернеться у Міжнародну морську організацію (IMO) — міжнародний наглядовий орган у сфері торгового мореплавання для захисту своїх інтересів «з вимогою застосувати дисциплінарні заходи до держави Україна, яке здійснює примусове захоплення іноземних судів».

За словами І.Петросенка, подібне звернення істотно обмежить подальше можливе використання судна, оскільки рішення про його конфіскацію суперечить нормам міжнародного і морського права.

«Судно зможе плавати тільки у територіальних водах України. У будь-якому іноземному порту його буде затримано», - сказав він.

При цьому І.Петросенко відзначив, що Україна зможе продати судно приватної компанії на аукціоні, проте державні підприємства не зможуть взяти у ньому участь.

«Держпідприємствам заборонено брати участь в аукціонах з продажу конфіскованого майна» - сказав він.

Також І.Петросенко повідомив, що рішення суду про конфіскацію судна ліквідовує робочі місця екіпажа і ставить під загрозу питання виплати заробітної плати команді.

Крім того, він повідомив, що на судні з середини грудня 2011 року перебуває вантаж — 200 тонн палива для заправки суден, який правоохоронні органи не повертають власнику вантажу.

Водночас І.Петросенко відзначив, що «поки команда судна виконує свою роботу, загрози витікання палива в море і екологічної катастрофи немає».

Він також повідомив, що «за останні півроку Кримська митниця конфіскувала на користь держави Україна 4 іноземні судна».

«Судна конфіскують разом з вантажем. Це відлякує іноземних судновласників від роботи з Україною і ставить Україну в один ряд з сомалійськими піратами», - сказав І.Петросенко.

Довідка УНІАН. Судно Kowissa було придбане компанією Kowissa AG у 2010 році у української компанії «Морський стандарт». Для оформлення операції купівлі-продажу судно було виведене з територіальних вод України, при цьому на такий вихід були одержані всі необхідні документи митних органів.

Судно було капітально відремонтоване на Керченському судноремонтному заводі. Після ремонту судно розпочало здійснювати діяльність у сфері торгового мореплавання в акваторії Керченської протоки.

У 2011 році Служба безпеки України порушила кримінальну справу за фактом контрабанди, оскільки, на її думку, операція купівлі-продажу судна з боку панамської компанії була проведена не уповноваженими на це особами.

15 грудня 2011 року силами Держприкордонслужби України і СБУ на підставі винесеного за день до цієї рішення суду про порушення кримінальної справи за фактом контрабанди на судно були висаджені оперативні працівники СБУ і Прикордонслужби, які заявили про те, що дане судно є предметом контрабанди.