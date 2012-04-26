Південна залізниця завершує підготовку станції Лозова до пропуску швидкісних поїздів

Фахівці Південній залізниці завершують підготовку станції Лозова, на якій з минулої осені проводиться реконструкція, до пропуску швидкісних поїздів.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі Південної залізниці.

За маршрутом курсування швидкісного потяга «Хюндай» укладений і електрифіковано третій шлях Азовського парку, парний і непарний шляхи напрямки Донецької залізниці, 11 нових стрілочних переводів (всього по станції Лозова укладено 48 стрілочних переводів).

Крім того, зведена острівна платформа Азовської сторони для прийому швидкісних потягів. З урахуванням вимог безпеки її ширина - шість метрів, а більш ніж півкілометрової довжина дозволить приймати пасажирські поїзди, в схему яких включено максимальну кількість вагонів. Облаштований головний перон Азовської сторони. Побудовано будинок посту ЕЦ модульного типу розміром 30х18 метрів, будується критий пішохідний міст з ліфтами.

На посту чергового по станції Лозова замість звичних пульта-табло і пульта-маніпулятора встановлюються сенсорні екрани новітньої системи електричної централізації з мікропроцесорним маршрутним набором.

Генеральний директор «Укрзалізниці» Володимир Козак високо оцінив нововведення і відзначив, що ділянка Полтава - Красноград - Лозова Південної залізниці стане прикладом технічного оснащення для вітчизняних магістралей.

Довідка УНІАН. На ділянці Полтава - Красноград - Лозова (експлуатаційна протяжність - 176 км) фахівці Південної залізниці закінчують масштабні роботи з модернізації інфраструктури. Проводиться електрифікація, будуються нові системи сигналізації, централізації, блокування і зв'язку, системи енергопостачання, модернізується колійне господарство і т.д.