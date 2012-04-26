Придніпровська залізниця і Крим придбають у польської PESA Bydgoszcz SA рейковий автобус

Придніпровська залізниця та АР Крим придбають у польської фірми PESA Bydgoszcz SA рейковий автобус.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі Придніпровської залізниці з посиланням на заступника начальника служби приміських пасажирських перевезень магістралі Юрія Савченка, в першому кварталі ц.р. підприємство провело відкриті торги з поставки рейкового автобуса, переможцем яких стала PESA Bydgoszcz SA.

Рух рейкового автобуса заплановано розпочати у жовтні-листопаді 2012 року на неелектрифікованих ділянках магістралі: Джанкой - Керч і Джанкой - Владиславівка - Феодосія.

«Використання рейкового автобуса на неелектрифікованих і малозаселених ділянках дороги дозволить суттєво зменшити експлуатаційні витрати залізниці», - зазначив Ю.Савченко.

Перший на магістралі рейковий автобус, вартістю близько 2 млн євро, буде придбаний на умовах спільного фінансування ДП «Придніпровська залізниця» та АР Крим. Зокрема, з республіканського бюджету автономії планується виділити 11 млн грн.

Придніпровська залізниця має намір і далі співпрацювати з місцевими адміністраціями територій обслуговування з оновлення приміського парку, в тому числі, і за рахунок рейкових автобусів.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.