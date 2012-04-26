Служба приміських перевезень Придніпровської залізниці відкриває свою інтернет-сторінку

У травні ц.р. на сайті Придніпровської залізниці розпочне функціонувати окрема веб-сторінка служби приміських пасажирських перевезень (http://www.dp.uz.gov.ua/ukr/commuter).

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі Придніпровської залізниці.

На інтернет-сторінці кожен відвідувач українською, російською та англійською мовами отримає необхідну інформацію про розклад руху приміських електропоїздів на всіх станціях і зупинки ПЗ на території Дніпропетровської, Запорізької областей та АР Крим.

«Відкриття онлайн сторінки поліпшить інформування населення регіонів про послуги на перевезення у приміському сполученні, підвищить якість обслуговування пасажирів, знизить навантаження на довідкові служби вокзалів і станцій, розширить можливості численних користувачів мережі інтернет», - підкреслюється в повідомленні прес-центру Придніпровської залізниці.

Довідка УНІАН. Державне підприємство «Придніпровська залізниця» - одне з найбільших ланок залізничного транспорту України.

Придніпровська залізниця здійснює перевезення в межах Дніпропетровської та Запорізької областей, АР Крим, окремих територій ще п'яти регіонів України загальною площею 93 тис. кв. км з населенням понад 8 млн осіб. Придніпровська залізниця обслуговує поромну переправу Крим-Кавказ, 2 річкових та 4 морських порти, нафтовий термінал станції Азовська.

Експлуатаційна колійна мережа залізниці перевищує 3200 кілометрів, що складає майже 15% загальнодержавної залізничної мережі.

Придніпровська залізниця відправляє на внутрішній і зовнішній ринок більше 85% залізорудної сировини, більше половини прокату чорних металів, забезпечує промисловий зв'язок вугледобувного Донбасу і залізорудного Кривбасу, є активною ланкою міжнародного транспортного коридору Європа-Азія.

До складу ПЗ входять 4 дирекції залізничних перевезень (Дніпропетровська, Криворізька, Запорізька та Кримська), 248 станцій, загальна чисельність працівників перевищує 61 тис. осіб. У 2011 році Придніпровська залізниця перевезла понад 215 млн тонн вантажів та понад 87 млн пасажирів, що відповідає рівню 2010 р.