Чистий прибуток "Укртелекому" в першому кварталі сягнув 5,4 млн грн

Чистий прибуток "Укртелекому" в першому кварталі 2012 року сягнув 5,4 млн грн.

Про це повідомляється в звіті компанії, оприлюдненому в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів і фондового ринку.

Дохід компанії (з ПДВ) у першому кварталі 2012 року становив 1944,7 млн грн, що на 8 млн грн, або на 0,4%, більше доходу за аналогічний період 2011 року. Чистий дохід компанії (без урахування ПДВ та інших відрахувань) за звітний період становив 1641,6 млн. грн.

Основна частка доходу «Укртелекому» в першому кварталі 2012 року одержана від міського телефонного зв'язку – понад 775 млн грн. Доходи від послуг міжміського і міжнародного телефонного зв'язку становили за звітний період 608 млн грн, доходи від комп'ютерного зв'язку становили понад 373 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, у першому кварталі 2011 року чистий збиток компанії становив 200,1 млн грн.

Довідка УНІАН. Компанія "Укртелеком" – найбільший оператор фіксованого зв'язку України (понад 9,7 млн абонентів), компанія також надає послуги Інтернет і мобільному зв'язку. Основним акціонером компанії є ТОВ ЕСУ (належить австрійській компанії EPIC) – 92,79%. Чистий збиток "Укртелекому" за 2011 рік становив майже 136,6 млн грн. Загальний обсяг доходів компанії (з ПДВ) у 2011 році ствновив 8039,6 млн грн.

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