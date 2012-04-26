Використання автобусів малої місткості можуть заборонити

Міністерство інфраструктури України може ініціювати законодавчу заборону на використання автобусів малої місткості на міжміських пасажирських регулярних перевезеннях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр інфраструктури Борис Колесников сьогодні в ході круглого столу, присвяченого легалізації автомобільних пасажирських перевезень.

«Ми можемо винести на Кабмін закон про заборону возити на відстань більш ніж 150 км на такому рухомому складі», - сказав він.

Б.Колесников відзначив, що на сьогоднішній день обмеження на використання автобусів малої місткості до 19 місць типу «Богдан» і «Спринтер» регулюються наказом Міністерства інфраструктури. Водночас це дає можливість роботи на міжміських маршрутах на таких автобусах нелегальним перевізникам.

Крім того, Б.Колесников повідомив, що Мінінфраструктури підтримуватиме боротьбу зі злочинними угрупованнями, які начебто контролюють міжміських перевізників, тільки за наявності офіційних заяв від останніх. «Ми виявили злочинні угруповання, які контролюють автовокзали і перевізників Київської області, і з ними будемо боротися, але ми будемо цим займатися тільки якщо будуть офіційні заяви, бо чуток багато, розмов багато, а фактів – нуль», - сказав він.

Також Б.Колесников повідомив, що в рамках боротьби з нелегальними міжміськими автоперевізниками на сьогоднішній день Головавтотрансінспекція склала 1 462 протоколи про порушення, ДАІ – 698 протоколів, МВС – 62 протоколи, правоохоронними органами затримано на штрафмайданчиках 30 транспортних засобів, що належать нелегальним автоперевізникам, зокрема за одним триває процес реалізації його за рішенням суду.

Крім того, Б.Колесников повідомив, що Мінінфраструктури розглядає можливість введення заборони на використання на регулярних пасажирських міжміських автоперевезеннях орендованих транспортних засобів. «Ми можемо запропонувати, наприклад, з 1 червня використовувати тільки власний транспорт», - сказав він.