У Харківській області з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда “Харків-Ізюм”
16:33, 26 квітня 2012Транспорт/Звя'зок
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Сьогодні о 12:39 на 350 км непарного шляху перегону Савинці-Закомельське Південної залізниці з рейок зійшли три хвостові вагони електропоїзда № 6421 “Харків-Ізюм”.
Про це УНІАН повідомили у прес-центрі Південної залізниці.
За даними прес-центру, у вагонах, які зійшли з рейок, перебувало близько 15 пасажирів. Ніхто не постраждав і на даний момент за медичною допомогою не звертався.
Людей вивезли з місця події та доставили до місця призначення наступним електропоїздом.
Причини події з'ясовуються.
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