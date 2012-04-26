«АероСвіт» наприкінці травня відкриє авіарейси з Києва до Мурманська

Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" 25 травня 2012 року відкриє повітряне сполучення між Києвом і Мурманськом.

Як йдеться в повідомленні авіаперевізника, переданому агентству УНІАН, Мурманськ стане дев'ятим російським містом, куди виконує рейси "АероСвіт".

На лінії використовуватимуться літаки Boeing 737.

Рейси до Мурманська виконуватимуться двічі на тиждень, у вівторок і п'ятницю. Час перельоту між містами становитиме близько трьох з половиною годин.

«Новий маршрут орієнтований на обслуговування перш за все етнічних і ділових потоків між містами України і Мурманськом, одним із головних центрів рибної промисловості Російської Федерації та центральної бази криголамного флоту країни», - говориться в повідомленні компанії.

Нагадаємо, "АероСвіт" вже обслуговує регулярні лінії до Москви, Санкт-Петербурга і Калінінграда, сезонні маршрути до Новосибірська, Нижньовартовська і Краснодара. В період літньої навігації 2012 р. відкрито напрям до Ростова-на-Дону, готується відкриття рейса до Єкатеринбурга. Надалі «АероСвіт» планує розширення мережі рейсів до Російської Федерації.

Довідка УНІАН. Авіакомпанія "АероСвіт – Українські авіалінії" заснована в 1994 році, базується в київському міжнародному аеропорту "Бориспіль". Обслуговує 80 міжнародних маршрутів до 34 країн, включаючи 7 далекомагістральних - до Нью-Йорка, Торонто, Пекіна, Делі, Бангкока, Коломбо і Хошиміна. Забезпечує перевезення пасажирів до найбільших міст України. Оперує флотом у складі 28 повітряних суден виробництва компанії Boeing, включаючи 8 далекомагістральних Boeing 767 і 20 середньомагістральних Boeing 737. Також використовує літаки перевізників-партнерів Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 і Embraer 195.