Провідників для електропоїздів «Шкода» відбирали за психологічним тестуванням

Провідників для двоповерхових електропоїздів «Шкода», які курсуватимуть Південною залізницею (ПЗ), відбирали за результатами психологічного тестування.

Як повідомляє прес-служба ПЗ, 25 квітня у Харківському центрі професійної освіти ПЗ закінчилося навчання другої групи працівників бригад потягів, які обслуговуватимуть пасажирів нового двосистемного двоповерхового електропоїзда «Шкода».

Сорок чотири курсанти, в числі яких 38 провідників і 6 начальників потягів, були відібрані серед 700 претендентів.

Крім вікового і освітнього цензу, під час відбору майбутніх працівників бригад потягів враховувалися результати психологічного тестування.

Професійні психологи використовували декілька соціально-психологічних методик, зокрема 16-факторного особового опитувальника Кеттелла, рівня суб'єктивного контролю Дж.Роттера, визначення рівня толерантності, мотивації до кар'єри тощо.

Навчання провідників і начальників потягів проводилося за 72-годинною програмою. Найбільше часу відводилося на вивчення обладнання електропоїзда «Шкода» моделі FJ 675 і особливостей його експлуатації, а також ділової етики і культури обслуговування пасажирів та іноземної мови.

Довідка УНІАН. За інформацією віце-прем'єр-міністра — міністра інфраструктури Бориса Колесникова, заробітна плата машиністів швидкісних електропоїздів виробництва Hyundai Rotem і Skoda vagonka, які курсуватимуть в Україні, становитиме близько 12 тис. грн. на місяць, зарплата помічника машиніста становитиме близько 9 тис. грн. на місяць.

Згідно з угодою, укладеною між ПЗ і компанією Skoda в січні 2011 року, для організації швидкісного руху в Україні передбачено придбання двох двосистемних двоповерхових шестивагонних електропоїздів.