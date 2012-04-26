Мінінфраструктури створить Єдиний реєстр маршрутної мережі

Міністерство інфраструктури України планує створити Єдиний реєстр маршрутної мережі, об'єднавши в одній комп'ютерній системі міжобласні і внутріобласні маршрути.

Як повідомляє прес-служба Мінінфраструктури, про це в ході круглого столу з проблем нелегальних перевезень на пасажирському автотранспорті повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр інфраструктури Борис Колесников.

Б.Колесников повідомив, що такий реєстр уже розроблено Укртрансінспекцією у вигляді комп'ютерної системи.

«Ця система забезпечить повну автоматизацію технологічних процесів роботи з маршрутами, а отже, дозволить перевізникові брати активну участь у формуванні маршрутної мережі», - сказав він.

Б.Колесников відзначив, що створення єдиного реєстру дозволить не тільки впорядкувати маршрутну мережу, але й сприятиме викоріненню нелегальних перевезень.