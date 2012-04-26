Південно-Західна залізниця у 2011 році збільшила чистий прибуток на 47%

Державне територіально-галузеве об'єднання «Південно-Західна залізниця» (ПЗЗ) в 2011 році збільшило чистий прибуток на 47,2% в порівнянні з 2010 роком - до 128,965 млн грн.

Про це повідомляється в системі розкриття інформації НКЦБФР.

Згідно з повідомленням, чистий дохід (виручка) від реалізації послуг в 2011 році зріс на 19,74% в порівнянні з 2010 роком - до 9,376 млрд грн.

Довідка УНІАН. Південно-Західна залізниця є однією з провідних транспортних артерій держави. Близько 20% основних виробничих фондів "Укрзалізниці" знаходиться у віданні залізниці.

Південно-Західна залізниця займає друге місце за обсягом перевезень серед шести залізниць України. В загальному обсязі вантажних перевезень в Україні кожна шоста тонна припадає на частку ПЗЗ. Залізниця в основному розташована на території Київської, Вінницької, Житомирської, Чернігівської, Сумської та Хмельницької областей.

За підсумками 2010 року Південно-Західна залізниця збільшила чистий прибуток в 2,5 рази в порівнянні з 2009 роком - до 87,612 млн грн.