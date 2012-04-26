Потужність миколаївського морського порту «Ніка-Тера» можна збільшити в п'ять разів - Фірташ

Д.Фірташ дає інтерв’ю журналістам у порту "Ніка-Тера"

Пропускна потужність миколаївського морського спеціалізованого порту «Ніка-Тера» може бути збільшена в п'ять разів - до 20 млн. тонн вантажу на рік до нинішніх 4-5 млн. тонн.

Про це заявив глава Ради директорів Групи компаній Group DF Дмитро Фірташ під час відвідування порту «Ніка-Тера», повідомляє його прес-служба.

«Сьогодні вже зрозуміло, що перший етап розвитку порту - це збільшення пропускної спроможності до 12 мільйонів тонн вантажу, які порт повинен перевалювати. Я думаю, ми в кінці наступного року цей етап точно закінчимо», - сказав Д.Фірташ журналістам.

У подальших планах - збільшення вантажообігу до 20 млн. тонн на рік, але нарощувати потужності можна буде тільки після побудови необхідної інфраструктури, зокрема об'їзної автодороги і нової гілки залізниці, що веде до порту, сказав він.

«Через всі порти Миколаєва сьогодні могло б проходити до 50 млн. тонн вантажів на рік. На сьогоднішній день миколаївські порти сукупно перевалюють 18 млн. тонн. Тільки «Ніка-Тера» може вийти на 20 млн. тонн на рік. Але тут є проблема - якщо ці вантажі підуть, що буде з містом і дорогами? Місто виявиться перерізаним навпіл, ніхто нікуди не зможе виїхати, рух буде паралізований» - сказав бізнесмен.

На думку Д.Фірташа, вирішувати це питання потрібно спільними зусиллями інвесторів, місцевої та центральної влади. «Давайте разом з вами зробимо робочу групу, в якій ми вирішимо всі ці питання і підемо разом в Кабінет міністрів переконувати, що інфраструктуру потрібно зробити. Аж до того, що ми можемо в це вкласти свої гроші, тільки дайте нам механізм - наприклад, державні векселі, які ми потім зможемо зарахувати або на ПДВ, або на податок на прибуток».

Д.Фірташ також відзначив, що якщо влада дасть дозвіл на розвиток інфраструктури - зокрема, будівництва 15 км об'їзної дороги та додаткової залізничної гілки - інвестори можуть взяти на себе зобов'язання щодо соціальних міських проектів. «Ми можемо підписати соціальний договір, що візьмемо на себе відповідальність, і виділимо якусь суму на соціальні програми. Думаю, у мера буде великий список - від шкіл до поліклінік», - сказав він.

Довідка УНІАН. Порт «Ніка-Тера» є єдиним приватним портом в Україні. Після завершення реконструкції «Ніка-Тера» може увійти до трійки найбільших портів країни разом з портами в Одесі та Южному.