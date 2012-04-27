У Румунії розбився український вертоліт: 5 осіб загинули

У Румунії зазнав катастрофи український вертоліт К-26, екіпаж загинув.

Всі загиблі в аварії є громадянами України.

Як повідомляє прес-служба МНС України, 26 квітня орієнтовно о 17 годині поблизу населеного пункту Остров (румунський повіт Тулча) зазнав катастрофи вертоліт Ка-32, зареєстрований у Молдові на приватну компанію. На борту вертольота перебували 5 членів екіпажу - громадяни України. Всі вони загинули на місці. Причина аварії встановлюється.

Справа перебуває на особливому контролі в Посольствах України в Румунії та Республіці Молдова.

Раніше повідомлялося, що на борту вертольота був український екіпаж і молдавські пасажири. За попередніми даними, вертоліт летів із Кишинева до Туреччини.